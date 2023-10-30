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Кремль передав окуповані землі на Луганщині під контроль Татарстану – ЦНС

Олена ІвашківПонеділок, 30 жовтня 2023, 02:58
Кремль передав окуповані землі на Луганщині під контроль Татарстану – ЦНС
Скриншот Google maps

Кремль виділив агломерацію Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне під повний контроль свого суб’єкта — Республіки Татарстан. 

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Делегація з Татарстану на чолі з її прем’єр-міністром Алєксєєм Єсошиним здійснила незаконний візит на окуповану територію Луганської області. 

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Особливу увагу вони приділили місту Лисичанськ. 

Вони заявили про реалізацію показових проєктів, які мають демонструвати "відновлення інфраструктури" та будівництво. 

Для робітників, що прибувають з цього регіону, місцеві окупаційні адміністрації виділяють житло, яке вони визнали "безгосподарним".

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Разом з тим Татарстан курує програму за якою має перевиховати місцеву молодь. 

За інформацією ЦНС, впродовж жовтня близько двохсот дітей були вивезені до казанського табору "Заречье". 

Там разом із заходами націленими на зміну їх національної самоідентифікації також проводилися фіджитал-змагання (поєднання віртуальних ігрових середовищ та реальних фізичних ігор). Не виключено, що надалі дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою.

Татарстан також фінансуватиме відкриття центрів тестування за програмою "готов к труду и обороне (ГТО)". Це сучасна російська форма спортивно-парамілітарного виховання молоді з обов’язковою пропагандистською складовою та агітацією до участі в таких парамілітарних організаціях як Юнармия чи молодіжний актив путінської партії "Єдіная Росія".

Раніше контроль над тимчасово окупованим Донецьком Кремль передав угрупованню чеченського диктатора Рамзана Кадирова. 

Теми: Луганська областьокупація
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