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Кремль передал оккупированные земли на Луганщине под контроль Татарстана – ЦНС

Алена ИвашкивПонедельник, 30 октября 2023, 02:58
Кремль передал оккупированные земли на Луганщине под контроль Татарстана – ЦНС
Скриншот Google maps

Кремль выделил агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное под полный контроль своего субъекта – Республики Татарстан. 

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Делегация из Татарстана во главе с ее премьер-министром Алексеем Есошиным совершила незаконный визит на оккупированную территорию Луганской области. 

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Особое внимание они уделили городу Лисичанск. 

Делегация заявляла о реализации показательных проектов, которые должны демонстрировать "восстановление инфраструктуры" и строительство. 

Для рабочих, прибывающих из этого региона, местные оккупационные администрации выделяют жилье, которое они признали "бесхозным".

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Вместе с тем Татарстан курирует программу по которой должен перевоспитать местную молодежь. 

По информации ЦНС, в течение октября около двухсот детей были вывезены в казанский лагерь "Заречье". 

Там вместе с мероприятиями, нацеленными на изменение их национальной самоидентификации, также проводились фиджитал-соревнования (сочетание виртуальных игровых сред и реальных физических игр). Не исключено, что в дальнейшем детей будут агитировать в подразделения управления дронами на поле боя.

Татарстан также будет финансировать открытие центров тестирования по программе "готов к труду и обороне (ГТО)". Это современная российская форма спортивно-парамилитарного воспитания молодежи с обязательной пропагандистской составляющей и агитацией к участию в таких парамилитарных организациях как Юнармия или молодежный актив путинской партии "Единая Россия".

Ранее контроль над временно оккупированным Донецком Кремль передал группировке чеченского диктатора Рамзана Кадырова.

Темы: Луганская областьоккупация
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