Оборонці вночі знищили усі дрони й ракети РФ, є пошкодження від уламків

У ніч на 30 жовтня російські війська атакували Україну 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 – усі їх знищено.

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін

Дослівно Повітряні сили: "Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, "шахеди" летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ (РФ).

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Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей".

Деталі: До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Оборонці з повітряного командування "Схід" збили в небі над Дніпропетровською областю дві ворожі ракети. Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто.

ВІДЕО ДНЯ

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін подякував силам ППО за відмінну роботу. “Постраждалих немає. Пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає", – повідомив він у понеділок вранці.