Защитники ночью уничтожили все дроны и ракеты РФ, есть повреждения от обломков

В ночь на 30 октября российские войска атаковали Украину 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 – все они уничтожены.

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин

Дословно Воздушные силы: "Пуски КАР Х-59 осуществлены из вражеских самолетов из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, "шахеды" летели с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск (РФ).

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Все 14 воздушных целей противника были уничтожены противовоздушной обороной, в частности в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей".

Детали: К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Защитники из воздушного командований "Восток" сбили в небе над Днепропетровской областью две вражеские ракеты. Обломки упали в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и авто.

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Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин поблагодарил силы ПВО за отличную работу. "Пострадавших нет. Повреждений объектов инфраструктуры нет", – сообщил он в понедельник утром.