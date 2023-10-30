Втрати окупантів наблизились до 300 тисяч солдатів
Понеділок, 30 жовтня 2023, 08:34
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці знищили 860 окупантів, 17 ББМ, 15 танків та 14 артилерійських систем ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 299 940 (+860) осіб,
- танків − 5 190 (+15) од,
- бойових броньованих машин − 9 775 (+17) од,
- артилерійських систем − 7 202 (+14) од,
- РСЗВ − 834 (+0) од,
- засобів ППО − 559 (+1) од,
- літаків − 321 (+1) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 419 (+20) од,
- крилатих ракет − 1 544 (+0) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 555 (+23) од,
- спеціальної техніки − 1 014 (+2) од.
Дані уточнюються.