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Втрати окупантів наблизились до 300 тисяч солдатів

Ірина БалачукПонеділок, 30 жовтня 2023, 08:34
Втрати окупантів наблизились до 300 тисяч солдатів
Українські воїни. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці знищили 860 окупантів, 17 ББМ, 15 танків та 14 артилерійських систем ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 299 940 (+860) осіб,
  • танків − 5 190 (+15) од,
  • бойових броньованих машин − 9 775 (+17) од,
  • артилерійських систем − 7 202 (+14) од,
  • РСЗВ − 834 (+0) од,
  • засобів ППО − 559 (+1) од,
  • літаків − 321 (+1) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 419 (+20) од,
  • крилатих ракет − 1 544 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 555 (+23) од,
  • спеціальної техніки − 1 014 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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