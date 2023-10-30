Потери оккупантов приблизились к 300 тысячам солдат
Понедельник, 30 октября 2023, 08:34
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили 860 оккупантов, 17 ББМ, 15 танков и 14 артиллерийских систем врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 299 940 (+860) человек,
- танков − 5 190 (+15) ед,
- боевых бронированных машин − 9 775 (+17) ед,
- артиллерийских систем − 7 202 (+14) ед,
- РСЗО − 834 (+0) ед,
- средств ПВО − 559 (+1) ед,
- самолетов − 321 (+1) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 419 (+20) ед,
- крылатых ракет − 1 544 (+0) ед,
- кораблей/катеров −20 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 555 (+23) ед,
- специальной техники − 1 014 (+2) ед.
Данные уточняются.