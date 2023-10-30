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Потери оккупантов приблизились к 300 тысячам солдат

Ирина БалачукПонедельник, 30 октября 2023, 08:34
Потери оккупантов приблизились к 300 тысячам солдат
Украинские воины. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили 860 оккупантов, 17 ББМ, 15 танков и 14 артиллерийских систем врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 299 940 (+860) человек,
  • танков − 5 190 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин − 9 775 (+17) ед,
  • артиллерийских систем − 7 202 (+14) ед,
  • РСЗО − 834 (+0) ед,
  • средств ПВО − 559 (+1) ед,
  • самолетов − 321 (+1) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 419 (+20) ед,
  • крылатых ракет − 1 544 (+0) ед,
  • кораблей/катеров −20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 555 (+23) ед,
  • специальной техники − 1 014 (+2) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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