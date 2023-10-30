На півдні України лунала тривога, в Одесі чули вибухи
Понеділок, 30 жовтня 2023, 08:48
В Одесі вранці 30 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги на півдні України, повідомляють ЗМІ.
Джерело: Суспільне, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Кореспонденти Суспільного повідомили, що в місті чули кілька вибухів.
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Раніше Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в Одеській області.
Наразі повітряна тривога лунає в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Луганській областях.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до відбою.
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Оновлено: О 8:57 тривоги на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині скасували.