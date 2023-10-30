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На півдні України лунала тривога, в Одесі чули вибухи

Ірина БалачукПонеділок, 30 жовтня 2023, 08:48
На півдні України лунала тривога, в Одесі чули вибухи
Скриншот з alerts.in.ua

В Одесі вранці 30 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги на півдні України, повідомляють ЗМІ.

Джерело: Суспільне, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Кореспонденти Суспільного повідомили, що в місті чули кілька вибухів.

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Раніше Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в Одеській області.

Наразі повітряна тривога лунає в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Луганській областях.  

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до відбою.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 8:57 тривоги на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині скасували. 

Теми: Одесаповітряна тривогавибух
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