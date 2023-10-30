На юге Украины звучала тревога, в Одессе слышали взрывы

Скриншот из alerts.in.ua

В Одессе утром 30 октября прозвучали взрывы во время воздушной тревоги на юге Украины, сообщают СМИ.

Источник: Общественное, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Корреспонденты Общественного сообщили, что в городе слышали несколько взрывов.

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Ранее Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Одесской области.

Сейчас воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях до отбоя.

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Обновлено: В 8:57 тревоги в Одесской, Николаевской и Херсонской областях отменили.