На юге Украины звучала тревога, в Одессе слышали взрывы
Понедельник, 30 октября 2023, 08:48
В Одессе утром 30 октября прозвучали взрывы во время воздушной тревоги на юге Украины, сообщают СМИ.
Источник: Общественное, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Корреспонденты Общественного сообщили, что в городе слышали несколько взрывов.
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Ранее Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Одесской области.
Сейчас воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях до отбоя.
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Обновлено: В 8:57 тревоги в Одесской, Николаевской и Херсонской областях отменили.