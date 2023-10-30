Війна в Європі можлива − міністр оборони Німеччини

Жителям Німеччини варто почати звикати до думки, що існує небезпека війни в Європі, вважає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал ZDF

Пряма мова Пісторіуса: "Ми повинні звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни".

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Деталі: Він вважає, що конфлікт на Близькому Сході та війна Росії проти України повинні мати наслідки і в німецькому суспільстві. Зокрема, Німеччина має бути здатна захистити себе − і це стосується як Бундесверу, так і суспільства.

"Ми повинні стати придатними до війни", − наголосив Пісторіус.

Водночас він додав, що Німеччина зробить все у близькосхідному конфлікті, щоб не допустити подальшої ескалації.

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Пісторіус відкинув звинувачення в тому, що федеральний уряд занадто повільно реагує на так званий поворотний момент. Він наголосив, що було не лише створено спеціальний фонд для Бундесверу на суму 100 мільярдів євро, але й змінено структури.

Але, за словами Пісторіуса, Бундесвер був занедбаний протягом тривалого часу.

"Все, що було зіпсовано за 30 років, на жаль, не може бути виправлено за 19 місяців", – зазначив він.

Водночас міністр запевнив, що до кінця цього десятиліття Німеччина буде в зовсім іншому становищі.

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