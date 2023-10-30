Война в Европе возможна − министр обороны Германии
Жителям Германии стоит начать привыкать к мысли, что существует опасность войны в Европе, считает министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал ZDF
Прямая речь Писториуса: "Мы должны привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны".
Детали: Он считает, что конфликт на Ближнем Востоке и война России против Украины должны иметь последствия и в немецком обществе. В частности, Германия должна быть способна защитить себя − и это касается как Бундесвера, так и общества.
"Мы должны стать пригодными к войне", − подчеркнул Писториус.
В то же время он добавил, что Германия сделает все в ближневосточном конфликте, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.
Писториус откинул обвинения в том, что федеральное правительство слишком медленно реагирует на так называемый поворотный момент. Он отметил, что был не только создан специальный фонд для Бундесвера на сумму 100 миллиардов евро, но и изменены структуры.
Но, по словам Писториуса, Бундесвер был запущен в течение длительного времени.
"Все, что было испорчено за 30 лет, к сожалению, не может быть исправлено за 19 месяцев", − отметил он.
В то же время министр заверил, что к концу этого десятилетия Германия будет в совершенно ином положении.
Предыстория:
- Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что учитывая очевидную радость президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Ближнем Востоке, ЕС еще внимательнее отслеживает ситуацию в Украине.
- Министр обороны Германии Борис Писториус в середине октября дал понять, что нынешняя эскалация на Ближнем Востоке не приведет к ограничению немецкой поддержки Украины.