Война в Европе возможна − министр обороны Германии

Жителям Германии стоит начать привыкать к мысли, что существует опасность войны в Европе, считает министр обороны Германии Борис Писториус.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал ZDF

Прямая речь Писториуса: "Мы должны привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны".

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Детали: Он считает, что конфликт на Ближнем Востоке и война России против Украины должны иметь последствия и в немецком обществе. В частности, Германия должна быть способна защитить себя − и это касается как Бундесвера, так и общества.

"Мы должны стать пригодными к войне", − подчеркнул Писториус.

В то же время он добавил, что Германия сделает все в ближневосточном конфликте, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

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Писториус откинул обвинения в том, что федеральное правительство слишком медленно реагирует на так называемый поворотный момент. Он отметил, что был не только создан специальный фонд для Бундесвера на сумму 100 миллиардов евро, но и изменены структуры.

Но, по словам Писториуса, Бундесвер был запущен в течение длительного времени.

"Все, что было испорчено за 30 лет, к сожалению, не может быть исправлено за 19 месяцев", − отметил он.

В то же время министр заверил, что к концу этого десятилетия Германия будет в совершенно ином положении.

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