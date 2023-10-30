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Украинцы убеждены, что сейчас не время для выборов − КМИС

Ирина БалачукПонедельник, 30 октября 2023, 10:49
Украинцы убеждены, что сейчас не время для выборов − КМИС
Украинцы принимают участие в голосовании на выборах 25 октября 2020 года. Фото Дмитрия Ларина, УП

Абсолютное большинство украинцев считают, что национальные выборы следует проводить после окончания войны, сейчас не время для голосования.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 30 сентября − 13 октября

Дословно КМИС: "По состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени. Считают, что выборы уже должны проводиться несмотря на войну − 16%". 

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Инфографика КМИС

Детали: Социологи отметили, что во всех регионах Украины большинство населения выступают против проведения выборов во время войны. 

 
Инфографика КМИС

Для справки: Этой осенью должны были бы заканчиваться полномочия Верховной Рады, а весной − полномочия президента. 

Хотя украинцы считают целесообразным отложить проведение выборов на период после войны, но при этом 88% настаивают, что в Украине должна строиться развитая демократическая система в соответствии с нормами Европейского Союза. За ограничение прав граждан на период восстановления после войны выступают лишь 7% респондентов. 

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Инфографика КМИС

Против ограничений на период восстановления выступает абсолютное большинство опрошенных во всех регионах Украины. 

 
Инфографика КМИС

Исследование проходило с 30 сентября по 13 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2 007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не могли попасть жители временно оккупированных территорий, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% для показателей, близких к 10%, 1,1% для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется некоторое систематическое отклонение. Но социологи убеждены, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Темы: виборыВерховная Радапрезидентопрос
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