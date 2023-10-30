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Вибори онлайн: 65% українців не підтримують ідею через ризик фальсифікацій

Станіслав ПогоріловПонеділок, 30 жовтня 2023, 10:58
Вибори онлайн: 65% українців не підтримують ідею через ризик фальсифікацій
Фото: Getty Images

Станом на жовтень 2023 року більшість громадян України, або 65%, виступають проти ідеї запровадити можливість голосування на виборах через інтернет.

Джерело: всеукраїнське телефонне опитування громадської думки, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 30 вересня по 13 жовтня

Дослівно: "Один з очевидних варіантів в епоху діджиталізації – запровадити голосування через інтернет. КМІС уперше ставив це запитання в листопаді 2021 року і зараз ми його знову повторити".

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Деталі: Згідно з опитуванням, більшість українців як раніше, так і зараз (65% станом на жовтень 2023 року) негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій. Підтримують ідею лише 29%.

 

При цьому негативне ставлення до дистанційного голосування спостерігається у всіх регіонах, від 55% до 68%.

КМІС провів опитування громадян 30 вересня - 13 жовтня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

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Всього було опитано 2007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Теми: вибориопитуванняУкраїна
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