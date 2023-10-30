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Выборы онлайн: 65% украинцев не поддерживают идею из-за риска фальсификаций

Станислав ПогориловПонедельник, 30 октября 2023, 10:58
Выборы онлайн: 65% украинцев не поддерживают идею из-за риска фальсификаций
Фото: Getty Images

По состоянию на октябрь 2023 года большинство граждан Украины, или 65%, выступают против идеи ввести возможность голосования на выборах через интернет.

Источник: всеукраинский телефонный опрос общественного мнения, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 30 сентября по 13 октября

Дословно: "Один из очевидных вариантов в эпоху диджитализации - ввести голосование через интернет. КМИС впервые задавал этот вопрос в ноябре 2021 года и сейчас мы его снова повторить".

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Детали: Согласно опросу, большинство украинцев как раньше, так и сейчас (65% по состоянию на октябрь 2023 года) негативно относятся к идее дистанционного голосования через интернет и переживают за риски фальсификаций. Поддерживают идею только 29%.

 

При этом негативное отношение к дистанционному голосованию наблюдается во всех регионах, от 55% до 68%.

 

КМИС провел опрос граждан 30 сентября - 13 октября 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

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Всего было опрошено 2007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Темы: виборыопросУкраина
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