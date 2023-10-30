В Росії почали вербувати жінок до ПВК снайперками та операторками БПЛА – розвідка Британії

Розвідка Британії підтвердила, що підтримувана державою російська приватна військова компанія (ПВК) вперше цілеспрямовано намагається завербувати жінок на бойові завдання в Україні.

Джерело: міноборони Великої Британії у черговому розвідувальному огляді про війну в Україні, передає "Європейська правда"

Деталі: Згідно з оглядом, нещодавно у соціальних мережах з’явилися оголошення, які закликали жінок приєднатися до батальйону "Борз", що входить до складу російської ПВК "Редут". Їх агітували працювати снайперками та операторками безпілотних літальних апаратів, повідомляли раніше російські ЗМІ.

Реклама:

"Редут", ймовірно, безпосередньо фінансує Головне розвідувальне управління Росії, підкреслили британські аналітики.

У березні 2023 року міністр оборони Росії Сергєй Шойгу заявив, що в Україні воюють 1100 жінок, що становить лише близько 0,3% особового складу Збройних сил Росії.

Наразі незрозуміло, чи намагатимуться офіційні російські війська наслідувати приклад ПВК і надавати жінкам більше бойових ролей.

ВІДЕО ДНЯ

Нині російські жінки рідко беруть участь у бойових діях на передовій в Україні, однак у радянських військах під час Другої світової війни існувала сильна традиція участі жінок-снайперок та інших жіночих підрозділів у бойових діях.

Що було раніше: