Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Росії почали вербувати жінок до ПВК снайперками та операторками БПЛА – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 30 жовтня 2023, 11:37
В Росії почали вербувати жінок до ПВК снайперками та операторками БПЛА – розвідка Британії
фото: Getty Images

Розвідка Британії підтвердила, що підтримувана державою російська приватна військова компанія (ПВК) вперше цілеспрямовано намагається завербувати жінок на бойові завдання в Україні.

Джерело: міноборони Великої Британії у черговому розвідувальному огляді про війну в Україні, передає "Європейська правда"

Деталі: Згідно з оглядом, нещодавно у соціальних мережах з’явилися оголошення, які закликали жінок приєднатися до батальйону "Борз", що входить до складу російської ПВК "Редут". Їх агітували працювати снайперками та операторками безпілотних літальних апаратів, повідомляли раніше російські ЗМІ.

Реклама:

"Редут", ймовірно, безпосередньо фінансує Головне розвідувальне управління Росії, підкреслили британські аналітики.

У березні 2023 року міністр оборони Росії Сергєй Шойгу заявив, що в Україні воюють 1100 жінок, що становить лише близько 0,3% особового складу Збройних сил Росії. 

Наразі незрозуміло, чи намагатимуться офіційні російські війська наслідувати приклад ПВК і надавати жінкам більше бойових ролей.

ВІДЕО ДНЯ

Нині російські жінки рідко беруть участь у бойових діях на передовій в Україні, однак у радянських військах під час Другої світової війни існувала сильна традиція участі жінок-снайперок та інших жіночих підрозділів у бойових діях.

Що було раніше:

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, відео, фотоУ Росії вночі дрони атакували завод вибухівки та виробника "Кинджалів" – ЗМІ

відео Новий рік в СІЗО: Дубінському обрали запобіжний захід

фото, відеоЦАХАЛ оприлюднив докази того, що бойовики ХАМАСУ зберігали зброю в дитячій лікарні 

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Усі новини...
Росія
У НАТО відреагували на події в Махачкалі: Це наслідки дій роспропаганди
У Росії прив'язали "український слід" до антисемітських погромів у Дагестані
Втрати окупантів наблизились до 300 тисяч солдатів
Останні новини
11:06
Глава Пентагону: Китай та РФ допомагають КНДР розширювати військовий потенціал
11:03
Курс валют на 14 листопада: гривня в банках слабне другий день поспіль
10:59
відео Окупанти зранку обстріляли Херсон: поранена жінка
10:33
Google судитиметься з шахраями, які поширюють шкідливе ПЗ, використовуючи популярність Bard
10:29
Білий дім: Брак фінансування вже похитнув здатність України відбивати агресію РФ
10:16
Розкрутка бренду, нова професія та реклама: як заробляють на TikTok
10:05
США передали 22 мобільні котельні для громад у 5 областях України
09:55
Які зміни у мозку може спричиняти стрес у ранньому віці – дослідження
09:51
оновлено, відео, фотоУ Росії вночі дрони атакували завод вибухівки та виробника "Кинджалів" – ЗМІ
09:46
США перевіряють 100 суден через ймовірні порушення нафтових санкцій проти РФ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: