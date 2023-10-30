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В России начали вербовать женщин в ЧВК снайперами и операторами БПЛА - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 30 октября 2023, 11:37
В России начали вербовать женщин в ЧВК снайперами и операторами БПЛА - разведка Британии
фото: Getty Images

Разведка Великобритании подтвердила, что поддерживаемая государством российская частная военная компания (ЧВК) впервые целенаправленно пытается завербовать женщин на боевые задачи в Украине.

Источник: минобороны Великобритании в очередном разведывательном обзоре о войне в Украине, передает "Европейская правда"

Детали: Согласно обзору, недавно в социальных сетях появились объявления, которые призывали женщин присоединиться к батальону "Борз", входящему в состав российской ЧВК "Редут". Их агитировали работать снайперами и операторами беспилотных летательных аппаратов, сообщали ранее российские СМИ.

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"Редут", вероятно, напрямую финансирует Главное разведывательное управление России (сейчас Главное управление Генштаба РФ), подчеркнули британские аналитики.

В марте 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Украине воюют 1100 женщин, что составляет лишь около 0,3% личного состава Вооруженных сил РФ.

Пока непонятно, будут ли официальные российские войска пытаться следовать примеру ЧВК и предоставлять женщинам больше боевых ролей.

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Сейчас российские женщины редко участвуют в боевых действиях на передовой в Украине, однако в советских войсках во время Второй мировой войны существовала сильная традиция участия женщин-снайперов и других женских подразделений в боевых действиях.

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Темы: Росcиявойна
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