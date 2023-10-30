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Громадська рада просить НАБУ розібратися з конторами, які не поставили армії обіцяне

Олена Рощіна, Роман РоманюкПонеділок, 30 жовтня 2023, 11:55
Громадська рада просить НАБУ розібратися з конторами, які не поставили армії обіцяне
Директор скандальної фірми Alfa Пьотр Сапєжинський, фото POLITYKA

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони просить Національне антикорупційне бюро України розібратися з двома компаніями, які зірвали поставки зброї: польською "Alfa Sp z o.o." і ТОВ "Львівський арсенал", про які писала "Українська правда".

Джерело: голова Громадської ради Євген Грушовець у заяві до директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса, з якою ознайомилася "Українська правда" 

Деталі: До поля зору Громадської ради потрапили декілька ризикованих контрагентів із ознаками корупційних ризиків та недоброчесності. 

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Так, "Alfa" займається неспеціалізованою гуртовою торгівлею, не має податкової звітності й фігурує у кримінальному провадженні за фактом постачання неякісної амуніції. Проте вона уклала договори з Міноборони, за якими виникла заборгованість на суму майже 95,6 млн євро. 

А "Львівський Арсенал" спеціалізується на професійній, науковій і технічній діяльності, але уклав контракт із Міноборони і не поставив жодного снаряду й спеціального транспортного засобу для армії. За цим контрактом зараз розглядається судова справа за позовами на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Подібні проблеми спостерігаються і в державних компаніях України, з якими Міноборони уклала контракти на постачання озброєння та військової техніки, зазначає Громадська рада.

ВІДЕО ДНЯ
 
Уривок зі звернення Громадської ради при Міноборони до НАБУ
УП

Грушовець просить Кривоноса дослідити зазначені факти та надати їм належну правову оцінку в рамках досудового розслідування. 

За даними УП, також у НАБУ була подана заява про злочин щодо двох згаданих компаній, тож Бюро буде зобов'язане відкрити відповідне провадження.

Знати більше: Порожній "Львівський арсенал". Як ЗСУ за 1,5 мільярда не отримали жодної міни

Гроші на крові. Як непримітна польська фірма забрала десятки мільярдів у ЗСУ

Теми: держзакупівліМіноборониНАБУармія
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