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Общественный совет просит НАБУ разобраться с конторами, которые не поставили армии обещанное

Елена Рощина, Роман РоманюкПонедельник, 30 октября 2023, 11:55
Общественный совет просит НАБУ разобраться с конторами, которые не поставили армии обещанное
Директор скандальной фирмы Alfa Петр Сапежинский, фото POLITYKA

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны просит Национальное антикоррупционное бюро Украины разобраться с двумя компаниями, которые сорвали поставки оружия: польской "Alfa Sp z o.o." и ООО "Львовский арсенал", о которых писала "Украинская правда".

Источник: глава Общественного совета Евгений Грушовец в заявлении к директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу, с которым ознакомилась "Украинская правда"

Детали: В поле зрения Общественного совета попали несколько рискованных контрагентов с признаками коррупционных рисков и недобропорядочности. 

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Так, "Alfa" занимается неспециализированной оптовой торговлей, не имеет налоговой отчетности и фигурирует в уголовном производстве по факту поставки некачественной амуниции. Однако она заключила договоры с Минобороны, по которым возникла задолженность на сумму почти 95,6 млн евро. 

А "Львовский Арсенал" специализируется на профессиональной, научной и технической деятельности, но заключил контракт с Минобороны и не поставил ни одного снаряда и специального транспортного средства для армии. По этому контракту сейчас рассматривается судебное дело по искам на общую сумму более 1,5 млрд грн.

Подобные проблемы наблюдаются и в государственных компаниях Украины, с которыми Минобороны заключило контракты на поставку вооружения и военной техники, отмечает Общественный совет. 

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Отрывок из обращения Общественного совета при Минобороны к НАБУ
уП

Грушовец просит Кривоноса исследовать указанные факты и дать им надлежащую правовую оценку в рамках досудебного расследования. 

По данным УП, также в НАБУ было подано заявление о преступлении в отношении двух упомянутых компаний, поэтому Бюро будет обязано открыть соответствующее производство.

Знать больше: Пустой "Львовский арсенал". Как ВСУ за 1,5 миллиарда не получили ни одной мины

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Темы: госзакупкиМинобороныНАБУармия
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