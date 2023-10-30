Мати німкені, яку викрав ХАМАС, повідомила про смерть доньки

Мати громадянки Німеччини Шані Лук, яку взяли у полон бойовики ХАМАС, розповіла, що отримала від ізраїльських військових інформацію про смерть своєї дочки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RTL/ntv

Деталі: "На жаль, вчора ми отримали звістку про те, що моєї доньки більше немає в живих", – сказала Рікарда Лук.

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Сестра полоненої Аді також підтвердила смерть Шані в дописі в Instagram.

"З великим сумом ми повідомляємо про смерть моєї сестри Шані… яка була 7 жовтня 2023 року під час масового вбивства в Реїмі", – зазначила вона.

Тіло Шані досі не знайдене, розповіла Рікарда Лук. Однак знайшли частину черепної кістки, з якої взяли зразок ДНК. Мати припускає, що її дочка мертва з 7 жовтня – можливо, вона загинула від пострілу в голову під час теракту.

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Офіційного підтвердження смерті Шані Лук від МЗС Німеччини не було.

За словами родини, 22-річна Шані Лук була вбита на музичному фестивалі в ізраїльській пустелі Негев. На фотографіях і відео, які поширювали в Інтернеті, було видно нерухоме тіло молодої жінки на пікапі.

Спочатку сім'я Шані Лук припускала, що жінка була серйозно поранена, але жива і перебувала в лікарні в секторі Гази. Після нападу родина вела кампанію за звільнення всіх заручників.

Шані Лук мала німецьке та ізраїльське громадянство.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вашингтон тиснув на Ізраїль, щоб той відклав своє наземне вторгнення в сектор Гази, аби виграти час для звільнення більшої кількості заручників ХАМАС і надати гуманітарну допомогу палестинцям.

20 жовтня ХАМАС звільнив двох американських громадян, яких утримував у заручниках після нападу на Ізраїль.