Мать немки, которую похитил ХАМАС, сообщила о смерти дочери

Мать гражданки Германии Шани Лук, которую взяли в плен боевики ХАМАС, рассказала, что получила от израильских военных информацию о смерти своей дочери.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RTL/ntv

Детали: "К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых", - сказала Рикарда Лук.

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Сестра пленной Ади также подтвердила смерть Шани в заметке в Instagram.

"С прискорбием сообщаем о смерти моей сестры Шани... которая была 7 октября 2023 года во время массового убийства в Реиме", – отметила она.

Тело Шани до сих пор не найдено, рассказала Рикарда Лук. Однако нашли часть черепной кости, из которой взяли образец ДНК. Мать предполагает, что ее дочь мертва с 7 октября – возможно, она погибла от выстрела в голову во время теракта.

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Официального подтверждения смерти Шани Лук от МИД Германии не было.

По словам семьи, 22-летняя Шани Лук была убита на музыкальном фестивале в израильской пустыне Негев. На фотографиях и видео, которые распространяли в Интернете, было видно неподвижное тело молодой женщины на пикапе.

Сначала семья Шани Лук предполагала, что она была серьезно ранена, но жива и находилась в больнице в секторе Газа. После нападения семья вела кампанию за освобождение всех заложников.

У Шани Лук было немецкое и израильское гражданство.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон давил на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение в сектор Газа, чтобы выиграть время для освобождения большего количества заложников и предоставить гуманитарную помощь палестинцам.

20 октября ХАМАС освободил двух американских граждан, которых удерживал в заложниках после нападения на Израиль.