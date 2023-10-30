Російські снаряди зруйнували каплицю і поранили двох людей на Херсонщині

Російські військові атакували Бериславський районі Херсонської області – поранені двоє людей, зруйнована каплиця Пресвятої Богородиці.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація у соцмережах

Дослівно: "Двома керованими авіабомбами ворог вдарив по селу в Бериславському районі. Через атаку пошкоджені будинки та зруйнована каплиця Пресвятої Богородиці".

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Деталі: На виїзді з міста Берислав постраждали 44-річна жінка та 46-річний чоловік. Зараз вони знаходяться у лікарні, медики надають потерпілим допомогу.