Російські снаряди зруйнували каплицю і поранили двох людей на Херсонщині
Понеділок, 30 жовтня 2023, 12:49
Російські військові атакували Бериславський районі Херсонської області – поранені двоє людей, зруйнована каплиця Пресвятої Богородиці.
Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація у соцмережах
Дослівно: "Двома керованими авіабомбами ворог вдарив по селу в Бериславському районі. Через атаку пошкоджені будинки та зруйнована каплиця Пресвятої Богородиці".
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Деталі: На виїзді з міста Берислав постраждали 44-річна жінка та 46-річний чоловік. Зараз вони знаходяться у лікарні, медики надають потерпілим допомогу.