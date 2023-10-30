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Российские снаряды разрушили часовню и ранили двух человек на Херсонщине

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 30 октября 2023, 12:49
Российские снаряды разрушили часовню и ранили двух человек на Херсонщине
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Российские военные атаковали Бериславский районе Херсонской области – ранены два человека, разрушена часовня Пресвятой Богородицы.

Источник: Херсонская областная военная администрация в соцсетях

Дословно: "Двумя управляемыми авиабомбами враг ударил по селу в Бериславском районе.  Из-за атаки повреждены дома и разрушена часовня Пресвятой Богородицы". 

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Детали: На выезде из Берислава пострадали 44-летняя женщина и 46-летний мужчина. Сейчас они находятся в больнице, медики оказывают пострадавшим помощь.

Темы: Херсонская областьобстрелрелигияжертвы
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