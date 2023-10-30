У Молдові заблокують більше 20 сайтів, керованих з Росії

Служба інформації та безпеки Молдови (SIS) розпорядилася заблокувати в країні 31 інтернет-портал, 21 з них безпосередньо керують з Росії.

Джерело: глава SIS Александру Мустяце на брифінгу 30 жовтня, якого цитує видання Newsmaker, передає "Європейська правда"

Деталі: Також Мустяце пов’язав заблоковані сайти з олігархами-втікачами Іланом Шором і Владом Плахотнюком.

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"Очевидно, що в національному медіапросторі можна поставити знак рівності між злочинною групою Плахотнюка і злочинною групою Шора. Їхні дії в сукупності з усім гібридним арсеналом Росії спрямовані проти Молдови. Сьогоднішнім рішенням Нацкомісії з надзвичайних ситуацій держава захищає наш інформаційний простір", – сказав глава SIS.

Указ з інформацією про те, які портали заборонили в Молдові, обіцяли опублікувати пізніше протягом дня.

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