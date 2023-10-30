В Молдове заблокируют более 20 сайтов, управляемых из России

Служба информации и безопасности Молдовы (SIS) распорядилась заблокировать в стране 31 интернет-портал, 21 из них непосредственно управляют из России.

Источник: глава SIS Александру Мустяце на брифинге 30 октября, которого цитирует издание Newsmaker, передает "Европейская правда"

Детали: Также Мустяце связал заблокированные сайты с олигархами-беглецами Иланом Шором и Владом Плахотнюком.

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"Очевидно, что в национальном медиапространстве можно поставить знак равенства между преступной группой Плахотнюка и преступной группой Шора. Их действия в совокупности со всем гибридным арсеналом России направлены против Молдовы. Сегодняшним решением Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям государство защищает наше информационное пространство", - сказал глава SIS.

Указ с информацией о том, какие порталы запретили в Молдове, обещали опубликовать позже в течение дня.

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