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Федоров: Повісток у "Дії" не буде

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 жовтня 2023, 12:59
Федоров: Повісток у Дії не буде
ілюстративне фото Мінцифри

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняє, що повістки не будуть розслилатися українцям через сервіс Мінцифри "Дія".

Джерело: Федоров в інтерв'ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "не буде повісток у "Дії". Мені здається, що поки я працюю міністром, то все, про що ми говоримо – ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток в "Дії".

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Що стосується реєстра "Оберіг" – насправді він вводився в експлуатацію досить довго, наповнювався також довго, але він не з'явився під час повномасштабного вторгнення, він був ще до цього. І, по суті, кожен військомат володіє інформацією про військовозобов'язаних, але цю інформацію зберігає в цих папочках.

По суті, перша задача була – це відцифрувати ці папочки, внести їх в систему, для того, щоб ця інформація була онлайн. І коли ви приходите до військкомату, вона вся була в вашій справі і не потрібно було шукати цю інформацію. Тоді відразу в режимі реального часу зрозуміло для Збройних сил України, а що взагалі відбувається з мобілізацією, а скільки є військовозобов'язаних, а де вони навчалися – тобто для того, щоб робити якесь прогнозування. Цей етап закінчився, більше ніж 90% вже відцифровано саме цієї інформації.

Тепер все буде побудовано таким чином, що коли людина приходить у військкомат, вже відразу інформація знаходиться в цій системі. По суті, це автоматизація роботи військкоматів, яка прибирає ці черги, віконця тощо. Це про сервіс в самому військкоматі.

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З іншої точки зору, це про якісні дані, які дозволяють Збройним силам, головнокомандувачу приймати управлінські рішення, скільки людей мобілізувати, хто йому потрібен і так далі.

Також це відкриває можливості відображення якихось документів, якщо ми говоримо про "Дія.Мілітарі", наприклад, що ви є військовозобов'язаним, якщо це потрібно. Тобто з'являється реєстр, який можна використовувати. Ось в принципі для цього потрібен "Оберіг"".

Теми: мобілізаціяДіяМінцифриФедоров
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