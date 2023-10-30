Ворог вдарив балістикою по передмістю Запоріжжя: зруйнували об'єкт соцінфраструктури

Російські військові вдень завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого був зруйнований об’єкт соціальної інфраструктури.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко у соцмережах

Пряма мова: "Близько 11:28 ворог здійснив ракетний удар по Запорізькому району. Попередньо військовослужбовці РФ застосували балістику".

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Деталі: За його словами, внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила.