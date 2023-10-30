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Враг ударил баллистикой по пригороду Запорожья: разрушен объект социнфраструктуры

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 30 октября 2023, 13:30
Враг ударил баллистикой по пригороду Запорожья: разрушен объект социнфраструктуры
Взрыв, иллюстративное фото с Depositphotos

Российские военные днем нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья, в результате чего был разрушен объект социальной инфраструктуры.

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в соцсетях

Прямая речь: "Около 11:28 враг совершил ракетный удар по Запорожскому району. Предварительно военнослужащие РФ применили баллистику".

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Детали: По его словам, в результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС, которые ликвидируют последствия атаки. Информация о пострадавших не поступала.

Темы: Запорожьеракетный ударвойна
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