Враг ударил баллистикой по пригороду Запорожья: разрушен объект социнфраструктуры
Понедельник, 30 октября 2023, 13:30
Российские военные днем нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья, в результате чего был разрушен объект социальной инфраструктуры.
Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в соцсетях
Прямая речь: "Около 11:28 враг совершил ракетный удар по Запорожскому району. Предварительно военнослужащие РФ применили баллистику".
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Детали: По его словам, в результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС, которые ликвидируют последствия атаки. Информация о пострадавших не поступала.