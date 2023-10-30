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Удар по заводу на Одещині: зросла кількість поранених, з’явились фото наслідків

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 30 жовтня 2023, 14:03
Удар по заводу на Одещині: зросла кількість поранених, з’явились фото наслідків
фото прокуратури

Внаслідок ракетного удару по території судоремонтного заводу в Одеському районі постраждали четверо співробітників підприємства. 

Джерело: пресслужба прокуратури Одеської області

Дослівно: "Внаслідок ворожої атаки четверо співробітників підприємства дістали поранення різного ступеня тяжкості. Двох потерпілих госпіталізовано до лікарні.

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…Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну шкоду".

Деталі: Крім того, внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

 
фото прокуратури
 
 

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Теми: Одеська областьракетний ударжертви
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