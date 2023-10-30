Удар по заводу в Одесской области: возросло количество раненых, появились фото последствий

В результате ракетного удара по территории судоремонтного завода в Одесском районе пострадали четверо сотрудников предприятия.

Источник: пресс-служба прокуратуры Одесской области

Дословно: "В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения различной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.

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...Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический вред".

Детали: Кроме того, в результате удара повреждены административное здание и техника предприятия.