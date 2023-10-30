Удар по заводу в Одесской области: возросло количество раненых, появились фото последствий
Понедельник, 30 октября 2023, 14:03
В результате ракетного удара по территории судоремонтного завода в Одесском районе пострадали четверо сотрудников предприятия.
Источник: пресс-служба прокуратуры Одесской области
Дословно: "В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения различной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.
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...Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический вред".
Детали: Кроме того, в результате удара повреждены административное здание и техника предприятия.
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