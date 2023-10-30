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Окупанти змінили командувача на Херсонському напрямку — РосЗМІ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 30 жовтня 2023, 14:24
Окупанти змінили командувача на Херсонському напрямку — РосЗМІ
Михайло Теплінський, фото: "Moscow times"

Російські загарбники змінили командувача угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямку, призначивши на цю посаду командувача повітряно-десантних військ та заступника командувача об'єднаного угруповання військ Михайла Теплінського.

Джерело: пропагандисти "ТАСС" з посиланням на джерело

Деталі: Повідомляється, що раніше командувачем угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямку був генерал-полковник Олег Макаревич.

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Нагадаємо: Перед цим, 27 жовтня міноборони загарбників офіційно повідомило, що указом Володимира Путіна новим головнокомандувачем повітряно-космічних сил РФ призначили Віктора Афзалова замість Сергія Суровікіна.

Що було раніше:

  • У січні 2023 року британська розвідка повідомляла, що Теплінський, ймовірно, був звільнений з посади одного з ключових російських оперативних командирів, що показувало розбіжності у російському керівництві.
  • За даними розвідки, Теплінський відповідав за "відносно успішне виведення російських військ з західного берега Дніпра (біля Херсону, - ред.) в листопаді 2022 року". Він отримав похвалу в Росії як здібний і прагматичний командир.
  • Але вже у квітні британська розвідка зазначала, що Теплінський знову повернувся до участі у війні в Україні, якого начебто з цієї посади звільнив начальник генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов. "Командувач російського корпусу повітряно-десантних військ (ВДВ) Теплінський "із великою ймовірністю повернувся на головну роль в Україні", зазначалось в огляді.

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Теми: РосіявійнаУкраїнаХерсонська область
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