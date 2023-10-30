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Оккупанты сменили командующего на Херсонском направлении — РосСМИ

Станислав ПогориловПонедельник, 30 октября 2023, 14:24
Оккупанты сменили командующего на Херсонском направлении — РосСМИ
Михаил Теплинский, фото: "Moscow times"

Российские захватчики сменили командующего группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, назначив на эту должность командующего воздушно-десантных войск и заместителя командующего объединенной группировки войск Михаила Теплинского.

Источник: пропагандисты "ТАСС" со ссылкой на источник

Детали: Сообщается, что ранее командующим группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении был генерал-полковник Олег Макаревич.

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Напомним: Перед этим, 27 октября минобороны захватчиков официально сообщило, что указом Владимира Путина новым главнокомандующим воздушно-космических сил РФ назначили Виктора Афзалова вместо Сергея Суровикина.

Что предшествовало:

  • В январе 2023 года британская разведка сообщала, что Теплинский, вероятно, был уволен с должности одного из ключевых российских оперативных командиров, что показывало разногласия в российском руководстве.
  • По данным разведки, Теплинский отвечал за "относительно успешный вывод российских войск с западного берега Днепра (возле Херсона, - ред.) в ноябре 2022 года". Он получил похвалу в России как способный и прагматичный командир.
  • Но уже в апреле британская разведка отмечала, что Теплинский снова вернулся к участию в войне в Украине, которого якобы с этой должности уволил начальник генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов. "Командующий российского корпуса воздушно-десантных войск (ВДВ) Теплинский "с большой вероятностью вернулся на главную роль в Украине", отмечалось в обзоре.

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Темы: РосcиявойнаУкраинаХерсонская область
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