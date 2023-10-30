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Китай пригрозив, що буде немилосердним до спроб відокремити Тайвань 

Олена РощінаПонеділок, 30 жовтня 2023, 14:52
Китай пригрозив, що буде немилосердним до спроб відокремити Тайвань 
Zhang Youxia, AFP via Getty Images

Народно-визвольна армія Китаю "не буде милосердною" до будь-яких кроків щодо незалежності Тайваню, заявив заступник голови Центральної військової комісії КНР генерал Чжан Юйся. 

Джерело: "China Daily", "South China Morning Post"

Пряма мова: "Тайванське питання лежить в основі основних інтересів Китаю, а принцип одного Китаю є консенсусом міжнародного співтовариства… 

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Незалежно від того, хто хоче відокремити Тайвань від Китаю в будь-який спосіб, китайські військові ніколи не погодяться на це".

Деталі: Таку заяву Чжан Юйся зробив на Пекінському форумі Сяншань 30 жовтня.

Він сказав, що Тайвань є "ядром основних інтересів Китаю".

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На форумі Чжан зробив ледь завуальований докір США, заявивши, що "певна країна" втручається в Азійсько-Тихоокеанський регіон і у внутрішні справи інших держав. 

"Скрізь, куди простягаються її руки, мир і спокій неможливі", – сказав він, звинувативши неназвану країну у створенні геополітичного розбрату заради власних інтересів і підбурюванні до "кольорових революцій".

У кулуарах форуму Чжан також зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і заявив: "Китай готовий працювати разом з Росією проти різних викликів і загроз безпеці і спільно захищати глобальний стратегічний баланс і стабільність".

Рада у справах материкової частини Тайваню відреагувала на виступ Чжана заявою, в якій назвала його "політичною брехнею" і "словесним залякуванням" острова. На її думку, Компартія Китаю є "справжнім порушником спокою, що руйнує мир у Тайванській протоці і в регіоні".

Теми: КитайТайваньСШАРосія
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