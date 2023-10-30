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Китай пригрозил, что будет немилосердным к попыткам отделить Тайвань 

Елена РощинаПонедельник, 30 октября 2023, 14:52
Китай пригрозил, что будет немилосердным к попыткам отделить Тайвань 
Zhang Youxia, AFP via Getty Images

Народно-освободительная армия Китая "не будет милосердной" к любым шагам по независимости Тайваня, заявил заместитель главы Центральной военной комиссии КНР генерал Чжан Юйся. 

Источник: "China Daily", "South China Morning Post"

Прямая речь: "Тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая, а принцип одного Китая является консенсусом международного сообщества... 

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Независимо от того, кто хочет отделить Тайвань от Китая любым способом, китайские военные никогда не согласятся на это".

Детали: Такое заявление Чжан Юйся сделал на Пекинском форуме Сяншань 30 октября.

Он сказал, что Тайвань является "ядром основных интересов Китая".

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На форуме Чжан сделал едва завуалированный упрек США, заявив, что "определенная страна" вмешивается в Азиатско-Тихоокеанский регион и во внутренние дела других государств. 

"Везде, куда простираются ее руки, мир и спокойствие невозможны", – сказал он, обвинив неназванную страну в создании геополитического раздора ради собственных интересов и подстрекательстве к "цветным революциям".

В кулуарах форума Чжан также встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и заявил: "Китай готов работать вместе с Россией против различных вызовов и угроз безопасности и совместно защищать глобальный стратегический баланс и стабильность".

Совет по делам материковой части Тайваня отреагировал на выступление Чжана заявлением, в котором назвал его "политической ложью" и "словесным запугиванием" острова. По его мнению, Компартия Китая является "настоящим нарушителем спокойствия, разрушающим мир в Тайваньском проливе и в регионе".

Темы: КитайТайваньСШАРосcия
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