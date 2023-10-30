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На кордоні зупинили махінатора, який хотів вивезти ухилянтів до невизнаної ПМР

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 жовтня 2023, 15:07
На кордоні зупинили махінатора, який хотів вивезти ухилянтів до невизнаної ПМР
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На Одещині під час реалізації оперативної інформації, отриманої від колег з Києва, прикордонники Подільського загону затримали організатора переправлення осіб через державний кордон.

Джерело: пресслужба ДПСУ, Національна поліція, Офіс генерального прокурора

Деталі: Як встановили слідчі Нацполіції, організував оборудку киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркоторгівлю.

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За даними слідства, підозрюваний організував групу осіб, яка займалася переправленням ухилянтів через кордон. Для цього він залучив двох чоловіків – жителів прикордонної зони України та самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки.

Як зазначають в ОГП, впродовж 2023 року зловмисники налагодили злочинну схему. Створили Телеграм-канал, який адміністрували з території Придністров’я, де пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути мобілізації.

Ухилянтам гарантували переправлення до однієї з країн ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів. Як "перевалочний пункт" для їх збору організатор використовував власний приватний будинок на прикордонні Одещини.

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За надання "послуг" учасники групи отримували від кожного ухилянта по 3500 доларів США.

Днями під час проведення спецоперації правоохоронці затримали організатора групи.

Набравши бажаючих чоловіків,"бізнесмен" намагався переправити двох чоловік за кордон. Для перетину кордону він вибрав ділянку українсько-молдовського кордону, оскільки до цього проживав у прикордонні та знав місцевість.

За таку "послугу" він отримав від своїх клієнтів 7 тис доларів США.

Зазначається, що завдяки вчасно отриманій інформації та вмілим діям прикордонників, порушників та їхні плани було викрито.

Під час обшуків приватного будинку фігуранта правоохоронці виявили банківські картки та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності, готівку в іноземній валюті.

За процесуального керівництва Офісу генерального киянину повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до 7 років позбавлення волі, зазначають у поліції.

Теми: ухилянтиПрикордонна служба
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