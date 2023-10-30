На границе остановили махинатора, который хотел вывезти уклонистов в непризнанную ПМР

В Одесской области во время реализации оперативной информации, полученной от коллег из Киева, пограничники Подольского отряда задержали организатора переправки лиц через государственную границу.

Источник: пресс-служба ГПСУ, Национальная полиция, Офис генерального прокурора

Детали: Как установили следователи Нацполиции, организовал сделку киевлянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркоторговлю.

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По данным следствия, подозреваемый организовал группу лиц, которая занималась переправкой уклонистов через границу. Для этого он привлек двух мужчин - жителей приграничной зоны Украины и самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики.

Как отмечают в ОГП, в течение 2023 года злоумышленники наладили преступную схему. Создали Телеграмм-канал, который администрировали с территории Приднестровья, где предлагали военнообязанным за деньги избежать мобилизации.

Уклонистам гарантировали переправку в одну из стран ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов. Как "перевалочный пункт" для их сбора организатор использовал собственный частный дом на границе Одесской области.

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За предоставление "услуг" участники группы получали от каждого уклониста по 3500 долларов США.

На днях во время проведения спецоперации правоохранители задержали организатора группы.

Набрав желающих мужчин, "бизнесмен" пытался переправить двух человек за границу. Для пересечения границы он выбрал участок украинско-молдавской границы, поскольку до этого проживал в приграничье и знал местность.

За такую "услугу" он получил от своих клиентов 7 тысяч долларов США.

Отмечается, что благодаря вовремя полученной информации и умелым действиям пограничников, нарушители и их планы были разоблачены.

Во время обысков частного дома фигуранта правоохранители обнаружили банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности, наличные в иностранной валюте.

При процессуальном руководстве Офиса генерального киевлянину сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 7 лет лишения свободы, отмечают в полиции.