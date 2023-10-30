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Топ-посадовиця ЄС: Треба повернути довіру до демократії, інакше на виборах виграють екстремісти

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 30 жовтня 2023, 15:51
Топ-посадовиця ЄС: Треба повернути довіру до демократії, інакше на виборах виграють екстремісти
ФОТО: GETTY IMAGES

Віцепрезидентка Єврокомісії, єврокомісарка з цінностей і прозорості Вера Юрова бачить загрозу перемоги на майбутніх виборах крайніх правих і лівих сил, якщо не "відновити довіру" громадян до демократії.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на її заяву в інтерв'ю румунському Digi24

Деталі: На питання, чи є у неї побоювання щодо майбутніх європейських виборів, Юрова відповіла, що очікує активного інформаційного впливу зовнішніх гравців: "ЄС залишається "маяком демократії", але так, у нас є вороги. Росія дуже активна, особливо після початку повномасштабної війни в Україні, вона дуже активно втручається у наше інфополе, щоб насаджувати розбрат і зневіру".

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Вона додала, що є й "інші гравці", які намагаються зловживати наявними в демократичних державах свободами для своїх цілей.

Вера Юрова зауважила, що у Росії розуміють, що в демократичних країнах політичний курс залежить від вибору звичайних громадян, тож Росія намагається поширювати дезінформацію, яка буде підштовхувати суспільну думку у потрібному їй напрямку. 

Пряма мова: "Для Кремля дезінформація – частина їхньої військової доктрини і зброя масової маніпуляції з бюджетом на багато мільйонів євро. Хороша новина полягає у тому, що у нас вже є контрзахід на це".

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Більше деталей: За її словами, це передусім Акт про цифрові послуги і Кодекс протидії дезінформації.

Пряма мова: "Ми співпрацюємо з платформами-соцмережами. Ми підтримуємо громадянське суспільство. У мене немає ілюзій щодо того, що просування дезінформації підтримується добре організованими та оплачуваними арміями "тролів" і ботів. Тож щоб захищатися, нам потрібно самоорганізуватись".

Ще більше деталей: Єврокомісарку запитали, яким вона бачить майбутнє ЄС у контексті того, що в багатьох країнах крайні праві політсили мають значну підтримку, а подекуди влада вже відверто антиєвропейська – як угорський прем’єр Віктор Орбан, який порівняв членство Угорщини з радянською окупацією

Юрова відповіла, що не надто песимістично дивиться у майбутнє.

Пряма мова: "Проте для мене очевидно, що демократію потрібно плекати і захищати її. Розбудова демократії займає десятиліття, а підірвати її можна дуже швидко…

Демократично обрані політики мають виходити з ідеями й рішеннями. Ми маємо довести, що можемо вирішувати проблеми, які турбують людей. Якщо цього не робити – люди будуть голосувати за екстремістів, які чудово вміють бачити гострі проблеми, але пропонують рішення-катастрофи".

Нагадаємо:

  • Єврокомісія чекає від Meta i TikTok пояснень, що вони роблять для протидії втручанню у вибори та операціям інформаційного впливу з використанням їхніх платформ.

Теми: вибориЄврокомісіяпропагандаРосія
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