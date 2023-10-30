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Топ-чиновница ЕС: Надо вернуть доверие к демократии, иначе на выборах выиграют экстремисты

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 30 октября 2023, 15:51
Топ-чиновница ЕС: Надо вернуть доверие к демократии, иначе на выборах выиграют экстремисты
ФОТО: GETTY IMAGES

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова видит угрозу победы на предстоящих выборах крайне правых и левых сил, если не "восстановить доверие" граждан к демократии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ее заявление в интервью румынскому Digi24

Детали: На вопрос, есть ли у нее опасения относительно предстоящих европейских выборов, Юрова ответила, что ожидает активного информационного воздействия внешних игроков: "ЕС остается "маяком демократии", но да, у нас есть враги. Россия очень активна, особенно после начала полномасштабной войны в Украине, она очень активно вмешивается в наше инфополе, чтобы насаждать раздор и уныние".

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Она добавила, что есть и "другие игроки", которые пытаются злоупотреблять имеющимися в демократических государствах свободами для своих целей.

Вера Юрова отметила, что в России понимают, что в демократических странах политический курс зависит от выбора обычных граждан, поэтому Россия пытается распространять дезинформацию, которая будет подталкивать общественное мнение в нужном ей направлении.

Прямая речь: "Для Кремля дезинформация - часть их военной доктрины и оружие массовой манипуляции с бюджетом на многие миллионы евро. Хорошая новость заключается в том, что у нас уже есть контрмеры на это".

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Больше деталей: По ее словам, это прежде всего Акт о цифровых услугах и Кодекс противодействия дезинформации.

Прямая речь: "Мы сотрудничаем с платформами-соцсетями. Мы поддерживаем гражданское общество. У меня нет иллюзий относительно того, что продвижение дезинформации поддерживается хорошо организованными и оплачиваемыми армиями "троллей" и ботов. Поэтому чтобы защищаться, нам нужно самоорганизоваться".

Еще больше деталей: Еврокомиссара спросили, каким она видит будущее ЕС в контексте того, что во многих странах крайне правые политсилы имеют значительную поддержку, а кое-где власть уже откровенно антиевропейская - как венгерский премьер Виктор Орбан, который сравнил членство Венгрии с советской оккупацией.

Юрова ответила, что не слишком пессимистично смотрит в будущее.

Прямая речь: "Однако для меня очевидно, что демократию нужно лелеять и защищать ее. Развитие демократии занимает десятилетия, а подорвать ее можно очень быстро...

Демократически избранные политики должны выходить с идеями и решениями. Мы должны доказать, что можем решать проблемы, которые беспокоят людей. Если этого не делать - люди будут голосовать за экстремистов, которые прекрасно умеют видеть острые проблемы, но предлагают решения-катастрофы".

Напомним:

  • Еврокомиссия ждет от Meta i TikTok объяснений, что они делают для противодействия вмешательству в выборы и операциям информационного воздействия с использованием их платформ.

Темы: виборыЕврокомиссияпропагандаРосcия
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