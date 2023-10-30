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Саакашвілі: Група російських диверсантів намагається захопити владу в Грузії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 30 жовтня 2023, 17:08
Саакашвілі: Група російських диверсантів намагається захопити владу в Грузії
міхеіл саакашвілі у суді по відеозв'язку з тюрми, Getty Images

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі каже, що в Грузію з Росії прибула диверсійна група для захоплення влади.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу"

Деталі: Заява Саакашвілі пролунала під час судового процесу в одній зі справ проти нього, де експрезидент бере участь через відеодзвінок з клініки "Вівамед", де залишається на лікуванні.

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Саакашвілі заявив, що у Грузії варто насторожено ставитися до росіян, які приїздять в країну, і бачить необхідність у створенні спеціальної "гарячої лінії", куди громадяни могли би повідомляти про підозрілих людей з антигрузинськими поглядами.

"За моєю інформацією, прибула диверсійна група, перед якою стоїть завдання захопити тут владу в умовах заворушень і дестабілізації. Тож нам потрібно стежити за кожним підозрілим рухом, за кожною групою зі спортивними молодиками… 

Повторюся, диверсійна група росіян зайшла на територію Грузії… Вони озброєні, ними керує 1-ше головне управління російської армії. У цій ситуації нам як ніколи потрібна координація з нашими партнерами, громадянським суспільством, нашим народом", – сказав Міхеїл Саакашвілі. 

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Невдовзі після того суддя перервав відеодзвінок, заявивши, що Саакашвілі "не запрошували як політичного оглядача".

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Теми: СаакашвіліГрузіяРосіявлада
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