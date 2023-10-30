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Саакашвили: Группа российских диверсантов пытается захватить власть в Грузии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 30 октября 2023, 17:08
Саакашвили: Группа российских диверсантов пытается захватить власть в Грузии
Михеил саакашвили в суде по видеосвязи из тюрьмы, Getty Images

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили говорит, что в Грузию из России прибыла диверсионная группа для захвата власти.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Заявление Саакашвили прозвучало во время судебного процесса по одному из дел против него, где экс-президент принимает участие через видеозвонок из клиники "Вивамед", где остается на лечении.

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Саакашвили заявил, что в Грузии следует настороженно относиться к приезжающим в страну россиянам, и видит необходимость в создании специальной "горячей линии", куда граждане могли бы сообщать о подозрительных людях с антигрузинскими взглядами.

"По моей информации, прибыла диверсионная группа, перед которой стоит задача захватить здесь власть в условиях беспорядков и дестабилизации. Поэтому нам нужно следить за каждым подозрительным движением, за каждой группой со спортивными молодыми людьми...

Повторюсь, диверсионная группа россиян зашла на территорию Грузии… Они вооружены, ими руководит первое главное управление российской армии. В этой ситуации нам как никогда нужна координация с нашими партнерами, гражданским обществом, нашим народом", – сказал Саакашвили.

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Вскоре после этого судья прервал видеозвонок, заявив, что Саакашвили "не приглашали как политического обозревателя".

Напомним:

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Темы: СаакашвилиГрузияРосcиявласть
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