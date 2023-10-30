Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ДТП с погибшим на Тернопольщине: СМИ пишут, что сын судьи выехал на встречную полосу

Алена МазуренкоПонедельник, 30 октября 2023, 17:27
ДТП с погибшим на Тернопольщине: СМИ пишут, что сын судьи выехал на встречную полосу
фото: полиция Тернопольской области

На Тернопольщине 29 октября произошло смертельное ДТП, по данным местных СМИ, за рулем машины Infiniti, которая выехала на встречную полосу, был сын судьи Лидии Квятковской Дмитрий.

Источник: полиция Тернопольской области, издание "20 минут"

Дословно: "На автодороге Монастыриска-Бучач-Чортков-Скала Подольская водитель автомобиля "Infiniti FX35" выехал на полосу движения встречного движения и врезался в "Peugeot 406".

Реклама:

Водитель "Peugeot 406" от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажира из его авто, а также водителя и трех пассажиров из другого транспортного средства с переломами и травмами доставили в больницу. Среди пострадавших - четырехлетняя девочка".

Детали: Полиция сообщает, что водителя "Infiniti FX35" задержали. У него также взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

 

По данным местных СМИ, за рулем машины был сын судьи Квятковской Дмитрий, который является адвокатом. И что она также находилась с ним в машине.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас продолжается следствие.

Темы: ДТПТернопольская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

От танков до защитных очков: Германия передает новую партию военной помощи Украине

Идентифицировали двух оккупантов, причастных к расстрелу писателя Вакуленко − ОГП

обновлено, видео, фотоВ России ночью дроны атаковали завод взрывчатки и производителя "Кинжалов" – СМИ

видео Новый год в СИЗО: Дубинскому избрали меру пресечения

фото, видеоЦАХАЛ обнародовал доказательства того, что боевики ХАМАСа хранили оружие в детской больнице

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Все новости...
ДТП
На Франковщине произошло ДТП с микроавтобусом: ранены 5 детей и 2 взрослых
ДТП на остановке в Киеве: стало известно о состоянии пострадавших
В Киеве легковушка врезалась в людей на остановке
Последние новости
12:55
Лукашенко пригласил Пашиняна на встречу ОДКБ, а тот ему отказал
12:55
Зеленский заслушал доклады военных: враг увеличил количество штурмов
12:44
От танков до защитных очков: Германия передает новую партию военной помощи Украине
12:37
Россияне ударили дронами-камикадзе по Никополю: есть погибший и раненый
12:30
Картину Ивана Марчука продали на Sotheby's за 76 тысяч евро
12:21
Санкции против РФ: 30 аэропортов и 15 авиакомпаний отключат от авиационной доменной зоны
12:16
фотоТелескоп "Хаббл" создал новое изображение далекой спиральной галактики
12:08
РФ попытается улучшить полетные способности управляемых артснарядов "Краснополь" – разведка Британии
12:05
2024 год будет решающим, приближается переломный момент – глава ОП
12:05
Боррель рассказал о перспективах миллиона боеприпасов для Украины
Все новости...
Реклама: