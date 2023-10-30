ДТП с погибшим на Тернопольщине: СМИ пишут, что сын судьи выехал на встречную полосу

На Тернопольщине 29 октября произошло смертельное ДТП, по данным местных СМИ, за рулем машины Infiniti, которая выехала на встречную полосу, был сын судьи Лидии Квятковской Дмитрий.

Источник: полиция Тернопольской области, издание "20 минут"

Дословно: "На автодороге Монастыриска-Бучач-Чортков-Скала Подольская водитель автомобиля "Infiniti FX35" выехал на полосу движения встречного движения и врезался в "Peugeot 406".

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Водитель "Peugeot 406" от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажира из его авто, а также водителя и трех пассажиров из другого транспортного средства с переломами и травмами доставили в больницу. Среди пострадавших - четырехлетняя девочка".

Детали: Полиция сообщает, что водителя "Infiniti FX35" задержали. У него также взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

По данным местных СМИ, за рулем машины был сын судьи Квятковской Дмитрий, который является адвокатом. И что она также находилась с ним в машине.

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Сейчас продолжается следствие.