Нова група українців розпочала тренування на Patriot у Німеччині
Понеділок, 30 жовтня 2023, 17:37
Чергова група українських військових почала навчання на комплексах протиповітряної оборони Patriot у Німеччині.
Джерело: німецькі Військово-повітряні сили у Twitter (X), пише "Європейська правда"
Дослівно: "Наша підтримка України триває. Сьогодні розпочинається чергове навчання на Patriot".
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Деталі: Там уточнили, що в кількатижневому навчанні бере участь 61 український військовий та 10 перекладачів.
Unsere Unterstützung für die Ukraine geht weiter.— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 30, 2023
Heute beginnt die nächste #PATRIOT Ausbildung. 61 🇺🇦 Schüler + 10 🇺🇦 Sprachmittler starten ihre mehrwöchige Schulung. (Archivbilder) pic.twitter.com/19AwSRapoX
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Нагадаємо:
- Перша група українців навчалась на ЗРК Patriot у Німеччині ще в лютому цього року – після рішення Сполучених Штатів і ФРН передати ці системи Україні.
- Тоді Німеччина обіцяла передати Україні одну батарею системи протиповітряної оборони Patriot. Станом на серпень Київ отримав від Берліна дві пускові установки до ЗРК.
- У новому "зимовому пакеті" військової допомоги від Німеччини міститься ще одна система ЗРК Patriot.