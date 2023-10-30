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Нова група українців розпочала тренування на Patriot у Німеччині

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 30 жовтня 2023, 17:37
Нова група українців розпочала тренування на Patriot у Німеччині
українські військові освоюють ЗРК "Петріот" у Німеччині, фото: німецькі Військово-повітряні сили у Twitter

Чергова група українських військових почала навчання на комплексах протиповітряної оборони Patriot у Німеччині.

Джерело: німецькі Військово-повітряні сили у Twitter (X), пише "Європейська правда"

Дослівно: "Наша підтримка України триває. Сьогодні розпочинається чергове навчання на Patriot".

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Деталі: Там уточнили, що в кількатижневому навчанні бере участь 61 український військовий та 10 перекладачів.

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Теми: PatriotНімеччинаЗбройні силиППО
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