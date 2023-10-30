Нова група українців розпочала тренування на Patriot у Німеччині

Чергова група українських військових почала навчання на комплексах протиповітряної оборони Patriot у Німеччині.

Джерело: німецькі Військово-повітряні сили у Twitter (X), пише "Європейська правда"

Дослівно: "Наша підтримка України триває. Сьогодні розпочинається чергове навчання на Patriot".

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Деталі: Там уточнили, що в кількатижневому навчанні бере участь 61 український військовий та 10 перекладачів.

Unsere Unterstützung für die Ukraine geht weiter.

Heute beginnt die nächste #PATRIOT Ausbildung. 61 🇺🇦 Schüler + 10 🇺🇦 Sprachmittler starten ihre mehrwöchige Schulung. (Archivbilder) pic.twitter.com/19AwSRapoX — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 30, 2023

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