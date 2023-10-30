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Новая группа украинцев начала тренировки на Patriot в Германии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 30 октября 2023, 17:37
Новая группа украинцев начала тренировки на Patriot в Германии
украинские военные осваивают ЗРК "Пэтриот" в Германии, фото: немецкие Военно-воздушные силы в Twitter

Очередная группа украинских военных начала обучение на комплексах противовоздушной обороны Patriot в Германии.

Источник: немецкие ВВС в Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Дословно: "Наша поддержка Украины продолжается. Сегодня начинается очередная учеба на Patriot".

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Детали: Там уточнили, что в недельной учебе принимает участие 61 украинский военный и 10 переводчиков.

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Темы: PatriotГерманияВооруженные силыПВО
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