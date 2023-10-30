Новая группа украинцев начала тренировки на Patriot в Германии
Понедельник, 30 октября 2023, 17:37
Очередная группа украинских военных начала обучение на комплексах противовоздушной обороны Patriot в Германии.
Источник: немецкие ВВС в Twitter (X), пишет "Европейская правда"
Дословно: "Наша поддержка Украины продолжается. Сегодня начинается очередная учеба на Patriot".
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Детали: Там уточнили, что в недельной учебе принимает участие 61 украинский военный и 10 переводчиков.
Unsere Unterstützung für die Ukraine geht weiter.— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 30, 2023
Heute beginnt die nächste #PATRIOT Ausbildung. 61 🇺🇦 Schüler + 10 🇺🇦 Sprachmittler starten ihre mehrwöchige Schulung. (Archivbilder) pic.twitter.com/19AwSRapoX
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Напомним:
- Первая группа украинцев обучалась на ЗРК Patriot в Германии еще в феврале этого года – после решения Соединенных Штатов и ФРГ передать эти системы Украине.
- Тогда Германия обещала передать Украине одну батарею системы противовоздушной обороны Patriot. По состоянию на август Киев получил от Берлина две пусковые установки к ЗРК.
- В новом "зимнем пакете" военной помощи от Германии находится еще одна система ЗРК Patriot.