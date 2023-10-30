Новая группа украинцев начала тренировки на Patriot в Германии

Очередная группа украинских военных начала обучение на комплексах противовоздушной обороны Patriot в Германии.

Источник: немецкие ВВС в Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Дословно: "Наша поддержка Украины продолжается. Сегодня начинается очередная учеба на Patriot".

Реклама:

Детали: Там уточнили, что в недельной учебе принимает участие 61 украинский военный и 10 переводчиков.

Unsere Unterstützung für die Ukraine geht weiter.

Heute beginnt die nächste #PATRIOT Ausbildung. 61 🇺🇦 Schüler + 10 🇺🇦 Sprachmittler starten ihre mehrwöchige Schulung. (Archivbilder) pic.twitter.com/19AwSRapoX — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 30, 2023

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: