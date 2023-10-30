Time: Зеленський злий на союзників через брак допомоги, але продовжує вірити в перемогу

Американський журнал Time опублікував статтю щодо проблем, з якими стикається президент Володимир Зеленський під час війни, починаючи від ситуації на фронті та міжнародної підтримки, і закінчуючи боротьбою з корупцією. Під фото Зеленського на обкладинці міститься підзаголовок "Самотня боротьба Володимира Зеленського".

Джерело: Time

Деталі: Автор матеріалу, Саймон Шустер, стверджує, що громадська підтримка допомоги Україні в США занепадає вже кілька місяців, і останній візит Зеленського не зробив нічого, щоб її відновити і не приніс очікуваних результатів.

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Відповідно, Зеленський відчував "виснаженість" від постійної необхідності переконувати союзників, що з їхньою допомогою Україна може перемогти. "Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я. Ніхто. Ніхто", - сказав Зеленський в інтерв'ю виданню після своєї поїздки, вказавши що це "забирає всю вашу силу, вашу енергію".

Після останнього візиту до США автор матеріалу запитав у одного з членів оточення Зеленського, як почувається президент. Відповідь прийшла без жодних вагань: "Розлюченим".

Автор матеріалу пише з посиланням на оточення, що на другому році війни у Зеленського вже не зберігся "звичний блиск його оптимізму, його почуття гумору, його схильність оживляти зустрічі у військовій кімнаті жартом або непристойним жартом". "Тепер він заходить, отримує останні новини, віддає накази і виходить", - стверджує автор з посиланням на одного з давніх членів його команди.

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За словами іншого члена команди "найбільше Зеленський відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками". "Вони залишили його без засобів для перемоги у війні, лише засоби для того, щоб пережити її", - говориться в матеріалі.

"Але його переконання не змінилися. Незважаючи на нещодавні невдачі на полі бою, він не має наміру припиняти боротьбу чи просити про будь-який мир. Навпаки, його віра в остаточну перемогу України над Росією затверділа і набула форми, яка непокоїть деяких його радників. Вона непохитна, межує з месіанською", - твердить автор матеріалу.

У той же час автор пише, що дехто з оточення Зеленського переконаний, що президент "обманює себе". "У нас немає варіантів. Ми не виграємо. Але спробуйте йому це сказати", - сказав неназваний представник автору матеріалу.

Автор статті також перераховує проблеми, які можуть виникнути цієї зими, якщо росіяни атакуватимуть енергетичну інфраструктуру, а також військові проблеми з настанням зими.

Але, пише автор "Зеленський відмовляється з цим миритися". "Заморозити війну для мене означає програти її", - каже він.

У той же час неназваний помічник Зеленського стверджує, що "ми (військо – ред.) не рухаємося вперед".

За його словами, начебто деякі фронтові командири "почали відмовлятися від наказів наступати, навіть якщо вони надходять безпосередньо з офісу президента". "Вони просто хочуть сидіти в окопах і тримати оборону. Але ми не можемо виграти війну таким чином", - наводить автор слова представника оточення президента.

"Коли я підняв ці претензії старшому військовому офіцеру, він сказав, що деякі командири не мають іншого вибору, переймаючись наказами згори. У якийсь момент на початку жовтня, за його словами, політичне керівництво в Києві вимагало проведення операції з "відвоювання" міста Горлівка, стратегічного форпосту на сході України, який росіяни утримували і запекло захищали майже десять років. Відповідь повернулася у вигляді запитання: Чим? "У них немає ні людей, ні зброї", — каже офіцер. "Де зброя? Де артилерія? Де новобранці?", - стверджує автор матеріалу.

"У деяких родах військ дефіцит особового складу став ще страшнішим, ніж дефіцит зброї та боєприпасів. Один із близьких помічників Зеленського сказав мені, що навіть якщо США та їхні союзники витримають всю зброю, яку вони обіцяли, "у нас не буде людей, щоб її використати", - говориться у статті.

Також у статті окреслені, проблеми, пов′язані з боротьбою з корупцією. Зокрема, говориться в матеріалі, "в останні місяці питання корупції погіршило відносини Зеленського з багатьма його союзниками". Натомість Білий дім підготував для українців список антикорупційних реформ, спрямованих на саму верхівку державної ієрархії.

Крім того, автор акцентує увагу на проблеми з мобілізацією. В матеріалі зазначається, що "у міру того, як у країні активізувався призов на військову службу, у соціальних мережах поширюються історії про призовників, які витягують чоловіків із поїздів і автобусів і відправляють їх на фронт".

"Ті, у кого є кошти, іноді дають хабарі, щоб звільнитися зі служби, часто сплачуючи за медичне звільнення. Подібні корупційні епізоди в системі призову до кінця літа набули такого розмаху, що 11 серпня Зеленський звільнив начальників призовних пунктів у всіх регіонах країни", - пише автор.

Він зазначає, що це рішення мало продемонструвати його відданість боротьбі з хабарництвом. Але цей крок, пише автор з посиланням на неназваного офіцера, мав зворотний результат, оскільки набір майже припинився без керівництва. Звільнених чиновників також виявилося важко замінити, частково через те, що репутація призовних служб була заплямована. "Хто хоче цю роботу? Це як повісити на спині табличку з написом: корумпований", - зазначив співбесідник автора матеріалу.

"На початку російського вторгнення місія Зеленського полягала в тому, щоб зберегти симпатії людства. Тепер його завдання ускладнилося. У своїх закордонних поїздках і президентських телефонних дзвінках йому потрібно переконувати світових лідерів, що допомога Україні відповідає їхнім власним національним інтересам, що це, як сказав Байден, "принесе дивіденди". Досягти цього стає все важче, оскільки глобальні кризи помножуються", - підсумовує автор.

Нагадаємо: Очільник Офісу президент Андрій Єрмак спочатку опублікував пост у Telegram, в якому порекомендував прочитати цей матеріал у Time, але згодом видалив його.

Довідково: Саймон Шустер більше 15 років працював в Росії та Україні, роблячи репортажі з обох країн. Він живе в Нью-Йорку, але зараз багато часу проводить у Києві.

У квітні 2022 року журналіст провів два тижні в Офісі президента, де спілкувався із Зеленським та його оточенням. Після цього він написав статтю про українського президента для травневого випуску Time, а фото Зеленського з'явилось на обкладинці.

В червні 2022 року повідомлялося, що кореспондент Time Саймон Шустер планує випустити книгу про президента України Володимира Зеленського. Вона планується на 2023 рік і матиме назву "Коли світ спостерігає: Володимир Зеленський і війна в Україні".