Time: Зеленский злой на союзников из-за недостатка помощи, но продолжает верить в победу

Американский журнал Time опубликовал статью о проблемах, с которыми сталкивается президент Владимир Зеленский во время войны, начиная от ситуации на фронте и международной поддержки, и заканчивая борьбой с коррупцией. Под фото Зеленского на обложке содержится подзаголовок "Одинокая борьба Владимира Зеленского".

Источник: Time

Детали: Автор материала, Саймон Шустер, утверждает, что общественная поддержка помощи Украине в США приходит в упадок уже несколько месяцев, и последний визит Зеленского не сделал ничего, чтобы ее возобновить и не принес ожидаемых результатов.

Реклама:

Соответственно, Зеленский чувствовал "истощение" от постоянной необходимости убеждать союзников, что с их помощью Украина может победить. "Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто. Никто", - сказал Зеленский в интервью изданию после своей поездки, указав, что это "забирает всю вашу силу, вашу энергию".

После последнего визита в США автор материала спросил у одного из членов окружения Зеленского, как себя чувствует президент. Ответ пришел без всяких колебаний: "Разъяренным".

Автор материала пишет со ссылкой на оцепление, что на втором году войны у Зеленского уже не сохранился "привычный блеск его оптимизма, его чувство юмора, его склонность оживлять встречи в военной комнате шуткой или непристойной шуткой". "Теперь он заходит, получает последние новости, отдает приказы и выходит", - утверждает автор со ссылкой на одного из давних членов его команды.

ВИДЕО ДНЯ

По словам другого члена команды "больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками". "Они оставили его без средств для победы в войне, только средства для того чтобы пережить ее", - говорится в материале.

"Но его убеждения не изменились. Несмотря на недавние неудачи на поле боя, он не намерен прекращать борьбу или просить о любом мире. Напротив, его вера в окончательную победу Украины над Россией утвердила и приобрела форму, которая беспокоит некоторых его советников. Она непоколебимая, граничит с мессианской", - утверждает автор материала.

В то же время автор пишет, что некоторые из окружения Зеленского убеждены, что президент "обманывает себя". "У нас нет вариантов. Мы не выиграем. Но попробуйте ему это сказать", – сказал неназванный представитель автору материала.

Автор статьи также перечисляет проблемы, которые могут возникнуть в эту зиму, если россияне будут атаковать энергетическую инфраструктуру, а также военные проблемы с наступлением зимы.

Но, пишет автор "Зеленский отказывается с этим мириться". "Заморозить войну для меня означает проиграть ее", – говорит он.

В то же время неназванный помощник Зеленского утверждает, что "мы (войско – ред.) не двигаемся вперед".

По его словам, вроде бы некоторые фронтовые командиры "начали отказываться от приказов наступать, даже если они поступают непосредственно из офиса президента". "Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но мы не можем выиграть войну таким образом", – приводит автор слова представителя окружения президента.

"Когда я поднял эти претензии старшему военному офицеру, он сказал, что некоторые командиры не имеют другого выбора, заботясь о приказах сверху. В какой-то момент в начале октября, по его словам, политическое руководство в Киеве требовало проведения операции по "отвоеванию" города Горловка, стратегического форпоста на востоке Украины, который россияне удерживали и яростно защищали почти десять лет, ответ вернулся в виде вопроса: "Чем? "У них нет ни людей, ни оружия", - говорит офицер. "Где оружие? Где артиллерия? , – утверждает автор материала.

"В некоторых родах войск дефицит личного состава стал еще страшнее, чем дефицит оружия и боеприпасов. Один из близких помощников Зеленского сказал мне, что даже если США и их союзники выдержат все обещаемое им оружие, "у нас не будет людей, чтобы его использовать", - говорится в статье.

Также в статье очерчены проблемы, связанные с борьбой с коррупцией. В частности, говорится в материале, "в последние месяцы вопрос коррупции усугубил отношения Зеленского со многими его союзниками". Белый дом подготовил для украинцев список антикоррупционных реформ, направленных на самую верхушку государственной иерархии.

Кроме того, автор акцентирует внимание на проблемах с мобилизацией. В материале отмечается, что "по мере того, как в стране активизировался призыв на военную службу, в социальных сетях распространяются истории о призывниках, которые извлекают мужчин из поездов и автобусов и отправляют их на фронт".

"Те, у кого есть средства, иногда дают взятки, чтобы уволиться со службы, часто платя за медицинское увольнение. Подобные коррупционные эпизоды в системе призыва к концу лета приобрели такой размах, что 11 августа Зеленский уволил начальников призывных пунктов во всех регионах страны", – пишет автор.

Он отмечает, что это решение должно было продемонстрировать его преданность борьбе со взяточничеством. Но этот шаг, пишет автор со ссылкой на неназванного офицера, получил обратный результат, поскольку набор почти прекратился без руководства. Уволенных чиновников также оказалось трудно заменить, частично из-за того, что репутация призывных служб была запятнана. Кто хочет эту работу? Это как повесить на спине табличку с надписью: коррумпированный", - отметил собеседник автора материала.

"В начале российского вторжения миссия Зеленского заключалась в том, чтобы сохранить симпатии человечества. Теперь его задача усложнилась. В своих зарубежных поездках и президентских телефонных звонках ему нужно убеждать мировых лидеров, что помощь Украине отвечает их собственным национальным интересам, что это, как сказал Байден , "принесет дивиденды". Достичь этого становится все труднее, поскольку глобальные кризисы умножаются", - заключает автор.

Напомним: Глава Офиса президент Андрей Ермак сначала опубликовал пост в Telegram, в котором порекомендовал прочесть этот материал в Time, но впоследствии удалил его.

Справочно: Саймон Шустер более 15 лет работал в России и Украине, делая репортажи из обеих стран. Он живет в Нью-Йорке, но сейчас проводит много времени в Киеве.

В апреле 2022 года журналист провел две недели в Офисе президента, где общался с Зеленским и его окружением. После этого он написал статью об украинском президенте для майского выпуска Time, а фото Зеленского появилось на обложке.

В июне 2022 года сообщалось, что корреспондент Time Саймон Шустер планирует выпустить книгу о президенте Украины Владимире Зеленском. Она планируется на 2023 год и будет называться "Когда мир наблюдает: Владимир Зеленский и война в Украине".