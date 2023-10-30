За два тижні навчальні F-16 для українців прибудуть до Румунії – Рютте

Президент Володимир Зеленський і виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів у понеділок провели розмову у форматі відеоконференції, присвячену оборонним потребам України, європейській безпеці та ситуації на Близькому Сході.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення обох лідерів

Деталі: Марк Рютте запевнив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну, й ескалація на Близькому Сході не стане цьому на заваді.

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"Я також зміг повідомити президенту Зеленському, що винищувачі F-16, які Нідерланди пообіцяли надати для посилення української протиповітряної оборони, прибудуть до навчального центру в Румунії через два тижні. Це означає, що незабаром можуть розпочатися курси підготовки українських пілотів, які будуть на них літати", – додав він.

Також, згідно з повідомленням голови нідерландського уряду, сторони обговорили питання експорту українського зерна через чорноморські порти й участь Нідерландів у розслідуванні воєнних злочинів Росії.

Своєю чергою Зеленський відзначив утілення попередніх домовленостей Києва й Амстердама щодо додаткових ракет для систем Patriot, підготовки до передання винищувачів F-16 і патрульних катерів, а також довгострокової фінансової допомоги.

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"Я закликав ЄС пришвидшити роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії, а ще над ефективним механізмом переказування в Україну доходів від заморожених російських активів", – написав президент.

Лідери також погодились, що необхідно запобігати подальшій ескалації та ширшій війні на Близькому Сході, й Україна готова докласти до цього всіх зусиль, повідомив голова держави.

Нагадаємо, Рютте у середині жовтня прибув із неоголошеним візитом до Одеси, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським й пообіцяв, що Україна отримає додаткові ракети для ЗРК Patriot і патрульні катери.

Крім того, нещодавно Україна почала з Нідерландами двосторонні переговори про "гарантії безпеки".