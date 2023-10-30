Через две недели учебные F-16 для украинцев прибудут в Румынию – Рютте

Президент Владимир Зеленский и исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов в понедельник провели разговор в формате видеоконференции, посвященный оборонным потребностям Украины, европейской безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение обоих лидеров

Детали: Марк Рютте заверил, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину, и эскалация на Ближнем Востоке не станет этому помехой.

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"Я также смог сообщить президенту Зеленскому, что истребители F-16, которые Нидерланды пообещали предоставить для усиления украинской противовоздушной обороны, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели. Это означает, что вскоре могут начаться курсы подготовки украинских пилотов, которые будут на них летать", - добавил он.

Также, по сообщению главы нидерландского правительства, стороны обсудили вопросы экспорта украинского зерна через черноморские порты и участие Нидерландов в расследовании военных преступлений России.

В свою очередь Зеленский отметил воплощение предварительных договоренностей Киева и Амстердама о дополнительных ракетах для систем Patriot, подготовке к передаче истребителей F-16 и патрульных катеров, а также долгосрочной финансовой помощи.

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"Я призвал ЕС ускорить работу над 12-м пакетом санкций против России, а еще над эффективным механизмом перевода в Украину доходов от замороженных российских активов", – написал президент.

Лидеры также согласились, что необходимо предотвращать дальнейшую эскалацию и широкую войну на Ближнем Востоке, и Украина готова приложить все усилия, сообщил глава государства.

Напомним, Рютте в середине октября прибыл с необъявленным визитом в Одессу, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал, что Украина получит дополнительные ракеты для ЗРК Patriot и патрульные катера.

Кроме того, недавно Украина начала с Нидерландами двусторонние переговоры о "гарантиях безопасности".