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Шольц відреагував на смерть німкені у полоні ХАМАСу

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 30 жовтня 2023, 18:59
Шольц відреагував на смерть німкені у полоні ХАМАСу
олаф шольц, Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав жахливою смерть німецької громадянки, яку захопили бойовики ХАМАС.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Шольца у Twitter (X)

Деталі: Шольц назвав звістку про смерть 22-річної дівчини Шані Лук "жахливою".

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"Як і багатьох інших, її по-звірячому вбили. Це засвідчує усе варварство нападу бойовиків ХАМАС, яких потрібно притягти до відповідальності. Це терор, і Ізраїль має право захищатися", – написав канцлер.

Нагадаємо:

  • У понеділок матір дівчини Шані Лук, яка мала громадянство Німеччини та Ізраїлю, розповіла, що отримала від ізраїльських військових інформацію про смерть своєї дочки.
  • Дівчину, яка була учасницею музичного фестивалю у пустелі Негев, бачили нерухомою в автомобілі нападників на фото з місця подій 7 жовтня.

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Теми: ШольцХАМАСжертвиНімеччина
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