Шольц відреагував на смерть німкені у полоні ХАМАСу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав жахливою смерть німецької громадянки, яку захопили бойовики ХАМАС.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на заяву Шольца у Twitter (X)

Деталі: Шольц назвав звістку про смерть 22-річної дівчини Шані Лук "жахливою".

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"Як і багатьох інших, її по-звірячому вбили. Це засвідчує усе варварство нападу бойовиків ХАМАС, яких потрібно притягти до відповідальності. Це терор, і Ізраїль має право захищатися", – написав канцлер.

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