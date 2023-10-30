Шольц отреагировал на смерть немки в плену ХАМАСа

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал ужасной смерть немецкой гражданки, которую захватили боевики ХАМАС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Шольца в Twitter (X)

Детали: Шольц назвал известие о смерти 22-летней девушки Шани Лук "ужасной".

Реклама:

"Как и многих других, ее зверски убили. Это свидетельствует все варварство нападения боевиков ХАМАС, которых нужно привлечь к ответственности. Это террор, и Израиль имеет право защищаться", – написал канцлер.

Напомним: