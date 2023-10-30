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Шольц отреагировал на смерть немки в плену ХАМАСа

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 30 октября 2023, 18:59
Шольц отреагировал на смерть немки в плену ХАМАСа
олаф шольц, Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал ужасной смерть немецкой гражданки, которую захватили боевики ХАМАС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Шольца в Twitter (X)

Детали: Шольц назвал известие о смерти 22-летней девушки Шани Лук "ужасной".

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"Как и многих других, ее зверски убили. Это свидетельствует все варварство нападения боевиков ХАМАС, которых нужно привлечь к ответственности. Это террор, и Израиль имеет право защищаться", – написал канцлер.

Напомним:

  • В понедельник мать девушки Шани Лук, которая имела гражданство Германии и Израиля, рассказала, что получила от израильских военных информацию о смерти своей дочери.
  • Девушку, которая была участницей музыкального фестиваля в пустыне Негев, видели неподвижной в автомобиле боевиков на фото с места событий 7 октября.

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Темы: ШольцХАМАСжертвыГермания
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