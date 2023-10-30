Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія запустила по Нікополю 7 дронів-камікадзе та била з важкої артилерії

Тетяна ОлійникПонеділок, 30 жовтня 2023, 19:52
Росія запустила по Нікополю 7 дронів-камікадзе та била з важкої артилерії
фото з Telegram Сергія Лисака

Російські війська 30 жовтня запустили по Нікополю на Дніпропетровщині 7 дронів-камікадзе та били із важкої артилерії.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Понівечені п’ятиповерхівка, 18 приватних будинків, 12 господарських споруд, 2 авто, сонячні панелі, газогони та лінії електропередач. А ще – магазин і будівля релігійної організації".

Реклама:
 
фото з telegram Сергія лисака
 
фото з telegram сергія лисака

Деталі: Також РФ обстрілювала Мирівську та Марганецьку громади. Люди не постраждали.

Теми: Нікопольобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Від танків до захисних окулярів: Німеччина передає нову партію військової допомоги Україні

Ідентифікували двох окупантів, причетних до розстрілу письменника Вакуленка − ОГП

оновлено, відео, фотоУ Росії вночі дрони атакували завод вибухівки та виробника "Кинджалів" – ЗМІ

відео Новий рік в СІЗО: Дубінському обрали запобіжний захід

фото, відеоЦАХАЛ оприлюднив докази того, що бойовики ХАМАСУ зберігали зброю в дитячій лікарні 

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Усі новини...
Нікополь
Окупанти вдарили по Нікополю: поранили 5-річного хлопчика і жінку
Через обстріл Нікополя є поранений чоловік
Росія вдарила по двох районах Дніпропетровщини
Останні новини
13:46
ЄС виділить 110 млн євро гумдопомоги для українців
13:44
Німеччина планує виділити 8 млрд євро військової допомоги Україні − Пісторіус
13:36
відеоСтуденти Львівської політехніки вийшли на протест із вимогою звільнити Фаріон
13:31
Справа банку "Фінанси і Кредит": топменеджер отримав підозру за розкрадання понад пів мільярда
13:02
Група Нафтогаз з початку року переказала до бюджетів податків на понад 75 мільярдів
13:02
В Україні все ж планують скасувати заочне навчання. Коли і як – розповів нардеп
12:59
Пісторіус підтвердив, що ЄС не встигне поставити Україні обіцяний мільйон снарядів
12:55
Лукашенко запросив Пашиняна на зустріч ОДКБ, а той йому відмовив
12:55
Зеленський заслухав доповіді військових: ворог збільшив кількість штурмів
12:55
фотоПолював на аеродроми: у Миколаєві затримали ще одного інформатора "Лохматого"
Усі новини...
Реклама: