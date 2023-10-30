Росія запустила по Нікополю 7 дронів-камікадзе та била з важкої артилерії

Російські війська 30 жовтня запустили по Нікополю на Дніпропетровщині 7 дронів-камікадзе та били із важкої артилерії.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Понівечені п’ятиповерхівка, 18 приватних будинків, 12 господарських споруд, 2 авто, сонячні панелі, газогони та лінії електропередач. А ще – магазин і будівля релігійної організації".

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фото з telegram Сергія лисака

фото з telegram сергія лисака

Деталі: Також РФ обстрілювала Мирівську та Марганецьку громади. Люди не постраждали.