Росія запустила по Нікополю 7 дронів-камікадзе та била з важкої артилерії
Понеділок, 30 жовтня 2023, 19:52
Російські війська 30 жовтня запустили по Нікополю на Дніпропетровщині 7 дронів-камікадзе та били із важкої артилерії.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Понівечені п’ятиповерхівка, 18 приватних будинків, 12 господарських споруд, 2 авто, сонячні панелі, газогони та лінії електропередач. А ще – магазин і будівля релігійної організації".
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Деталі: Також РФ обстрілювала Мирівську та Марганецьку громади. Люди не постраждали.