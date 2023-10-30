Россия запустила по Никополю 7 дронов-камикадзе и била из тяжелой артиллерии
Понедельник, 30 октября 2023, 19:52
Российские войска 30 октября запустили по Никополю на Днепропетровщине 7 дронов-камикадзе и избивали из тяжелой артиллерии.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Истерзанные пятиэтажка, 18 частных домов, 12 хозяйственных построек, 2 авто, солнечные панели, газопроводы и линии электропередач. А еще – магазин и здание религийной организации".
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Детали: Также РФ обстреливала Мировскую и Марганецкую громады. Люди не пострадали.