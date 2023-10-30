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В ЄС з'являться Facebook та Instagram без реклами, але за гроші

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 30 жовтня 2023, 19:56
В ЄС з'являться Facebook та Instagram без реклами, але за гроші
Getty Images

У листопаді користувачам у країнах Євросоюзу запропонують платні версії соцмереж Facebook та Instagram без реклами.

Джерело: заявіа компанії Meta, яку цитує "Європейська правда"

Деталі: Платні підписки на Facebook та Instagram стануть доступні для жителів держав Європейського Союзу, Європейської економічної зони, а також Швейцарії.

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Користувачі в цих країнах із листопада зможуть або й далі користуватись соцмережами безкоштовно, погоджуючись на збір персональних даних, або оформити підписку, щоб більше не бачити реклами й не дозволяти збирати персональні дані.

Вартість підписки становитиме від 10 до 13 євро залежно від країни перебування. З 1 березня 2024 року також стягуватиметься додаткова плата за кожен акаунт, який має користувач.

Запровадженню платних підписок у Facebook та Instagram передували численні претензії до збору Meta персональних даних із боку Європейської комісії та цифрових регуляторів 27 країн-членів ЄС, зокрема в Ірландії, де розташоване європейське представництво компанії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Meta програла низку позовів через невиконання Загального регламенту про захист даних, який передбачає жорсткі вимоги до того, як технологічні компанії обробляють персональні дані користувачів.
  • Єврокомісія раніше цього місяця надіслала запит Meta, де просить детальніше пояснити, що компанія робить для протидії втручанню у вибори та операціям інформаційного впливу з використанням її платформ.

Теми: ЄСсоцмережіреклама
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