В ЄС з'являться Facebook та Instagram без реклами, але за гроші
У листопаді користувачам у країнах Євросоюзу запропонують платні версії соцмереж Facebook та Instagram без реклами.
Джерело: заявіа компанії Meta, яку цитує "Європейська правда"
Деталі: Платні підписки на Facebook та Instagram стануть доступні для жителів держав Європейського Союзу, Європейської економічної зони, а також Швейцарії.
Користувачі в цих країнах із листопада зможуть або й далі користуватись соцмережами безкоштовно, погоджуючись на збір персональних даних, або оформити підписку, щоб більше не бачити реклами й не дозволяти збирати персональні дані.
Вартість підписки становитиме від 10 до 13 євро залежно від країни перебування. З 1 березня 2024 року також стягуватиметься додаткова плата за кожен акаунт, який має користувач.
Запровадженню платних підписок у Facebook та Instagram передували численні претензії до збору Meta персональних даних із боку Європейської комісії та цифрових регуляторів 27 країн-членів ЄС, зокрема в Ірландії, де розташоване європейське представництво компанії.
Нагадаємо:
- Meta програла низку позовів через невиконання Загального регламенту про захист даних, який передбачає жорсткі вимоги до того, як технологічні компанії обробляють персональні дані користувачів.
- Єврокомісія раніше цього місяця надіслала запит Meta, де просить детальніше пояснити, що компанія робить для протидії втручанню у вибори та операціям інформаційного впливу з використанням її платформ.